Apoyo en San Miguelito no afectará la recolección de basura en el distrito de Panamá.

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, aseguró que la recolección de basura y desechos en el distrito de Panamá no se verá afectada por el uso de personal y equipos destinados a apoyar las labores en San Miguelito .

“Lo que encontramos en el distrito de San Miguelito fue algo muy difícil de describir, un excedente de desechos acumulados en la calle de meses que eso estaba a punto de desembocar en un asunto de salud pública. Ayer se recolectaron 252.7 toneladas en medio día de trabajo", aseguró.

El Gobierno Nacional destinará más de B/. 600,000.00, a través de fondos descentralizados, para reforzar la recolección de desechos en el distrito.

Cabe recordar que el martes 30 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino anunció una intervención urgente de la AAUD en San Miguelito, con el objetivo de atender la situación actual del servicio de recolección de basura y prevenir una posible crisis sanitaria.