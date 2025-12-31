Panamá Entrevistas -

Administrador de la Autoridad de Aseo detalla intervención que se realizará en San Miguelito

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, brindó detalles sobre la intervención que se llevará a cabo en San Miguelito, tras la instrucción dada por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para apoyar al distrito ante la crisis de la basura que enfrenta actualmente. La misma estará costando entre 650,000 a 700,000 dólares.