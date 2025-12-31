Panamá Entrevistas -

Advierten sobre estafas mediante el supuesto alquiler de cabañas, paquetes vacacionales y resorts

El mayor Wladimir González, jefe de la División de ciberdelito de la DIJ, advierte sobre la modalidad de estafas mediante el supuesto alquiler de cabañas, paquetes vacacionales y resorts a través de las redes sociales.

Recomienda no enviar fotos de la cédula, ni realizar ningún tipo de transacción económica "a través de las plataformas de Instagram o Marketplace de Facebook, porque del 100% de las cuentas que se encuentran ahí, que se dediquen al negocio, puedo decir que de pronto el 90% es de personas que se están dedicando a realizar estafas”.