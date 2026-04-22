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Unas 638 denuncias fueron presentadas en 2025 por estafas en planes vacacionales

Más de 600 denuncias por estafas en planes vacacionales fueron recibidas en la Autoridad de Turismo de Panamá en el año 2025 y en lo que va del 2026 se han contabilizado 14, así lo dio a conocer José Tigert, director de Inversiones Turísticas, detallando que a inicio de cada mes la entidad pública un listado oficial de todas las agencias de viajes registradas y enfatiza que todas deben contar con un local físico. Saúl Jaramillo, director de Protección al Consumidor de Acodeco, indica que la entidad atendió 81 quejas relativas a hoteles o paquetes vacacionales, siendo los motivos principales la falta información clara y veraz, cláusulas abusivas, incumplimiento de contrato, incumplimiento de servicios o devolución de sumas, entre otras. Por otro lado, reiteró las recomendaciones al momento de realizar una contratación con agentes económicos sobre paquetes turísticos para el Mundial.