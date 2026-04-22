Caso ION: Panamá pagará $14.9 millones por fallido proyecto del Oncológico

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 36-26, que autoriza un acuerdo transaccional entre el Estado panameño, a través del Ministerio de Salud (Minsa), y el Consorcio Nuevo ION de Panamá.

El acuerdo contempla el pago de B/.14,979,484.37 como compensación por daños y perjuicios, tras la terminación unilateral del contrato para la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION).

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Caso ION: ¿Cómo se pagará el acuerdo?

Según lo aprobado, el monto será cancelado de la siguiente manera:

50% en 2026

50% en 2027

El consorcio está integrado por las empresas Acciona Construcción, S.A. y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH).

Antecedentes del caso

MINSA sostiene reunión con Patronato ION (1).jpg

El proyecto del nuevo Oncológico se remonta a 2013, cuando se licitó la obra. Posteriormente:

En abril de 2014, el Minsa adjudicó el contrato

En junio de 2014, se emitió la orden de proceder

En diciembre de ese mismo año, se decidió la terminación unilateral del contrato

Esta decisión fue respaldada mediante la Resolución de Gabinete N.° 184 del 23 de diciembre de 2014.

Reclamo millonario y arbitraje internacional

Tras la cancelación del contrato, el consorcio presentó en junio de 2024 una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), por una suma superior a los 70 millones de dólares.

Posteriormente, ambas partes acordaron establecer una mesa técnica para evaluar el reclamo y buscar una solución negociada, lo que llevó a la suspensión del proceso arbitral mientras se formaliza el acuerdo.

Aval legal

El acuerdo cuenta con el concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación, que determinó su viabilidad jurídica dentro del proceso ante la ICC.

La decisión final fue adoptada por el Consejo de Gabinete, que aprobó tanto los términos como el monto de la compensación.