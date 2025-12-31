SINAPROC realiza limpieza del río Teribe en Bocas del Toro

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) llevaron a cabo una jornada de limpieza del río Teribe, específicamente en el sector del puente El Silencio, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

La actividad se desarrolló en coordinación con el Municipio de Changuinola, la empresa privada y diversos estamentos de seguridad, como parte de los preparativos del Operativo Guardianes 2026, una estrategia enfocada en la prevención de riesgos y la protección de comunidades vulnerables.

Durante la jornada, los equipos realizaron la recolección de desechos sólidos y materiales que obstruyen el cauce del río, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y mejorar las condiciones ambientales de la zona, especialmente ante la temporada lluviosa.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo interinstitucional y del apoyo del sector privado para fortalecer las acciones de prevención, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en ríos y quebradas, una práctica que incrementa los riesgos durante eventos climáticos adversos.

El SINAPROC reiteró que estas labores forman parte de un plan integral que se estará ejecutando en distintos puntos del país, previo al desarrollo de operativos nacionales de seguridad y prevención durante el año 2026.