Canal de Panamá cumple 26 años bajo administración panameña

Este 31 de diciembre se cumplen 26 años de la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas, uno de los hitos más trascendentales en la historia republicana del país y símbolo de soberanía nacional.

El acontecimiento histórico tuvo lugar el 31 de diciembre de 1999, cuando la República de Panamá asumió oficialmente la administración, operación y mantenimiento total de la vía interoceánica, poniendo fin a décadas de control estadounidense sobre esta infraestructura estratégica para el comercio mundial.

La transferencia fue posible gracias a la firma de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos el 7 de septiembre de 1977 entre el general Omar Torrijos Herrera y el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Dichos acuerdos establecieron el retiro progresivo de Estados Unidos de la Zona del Canal y fijaron como fecha definitiva de traspaso el 31 de diciembre de 1999.

26 años del traspaso del Canal de Panamá

Desde entonces, el Canal de Panamá ha demostrado una gestión eficiente y sostenible bajo administración panameña, consolidándose como un eje clave del comercio marítimo internacional. En estos 26 años, la vía interoceánica no solo ha mantenido sus operaciones con altos estándares, sino que también fue ampliada, permitiendo el tránsito de buques de mayor tamaño y fortaleciendo la competitividad logística del país.

A lo largo de más de dos décadas, el Canal ha aportado miles de millones de dólares a la economía nacional, financiando obras sociales, infraestructura y programas de desarrollo, mientras se posiciona como un modelo global de sostenibilidad, innovación y eficiencia operativa.

Trascendencia del Canal de Panamá

En el marco de esta fecha histórica, el Canal de Panamá recordó la trascendencia del momento con un mensaje institucional:

“El 31 de diciembre de 1999 se escribió otro capítulo en la historia del libro de Panamá. A las 12:00 m.d. el Canal fue totalmente nuestro. Lo que parecía algo lejano, se hizo realidad, marcando un antes y un después. ¡Demostramos al mundo de lo que somos capaces!” “El 31 de diciembre de 1999 se escribió otro capítulo en la historia del libro de Panamá. A las 12:00 m.d. el Canal fue totalmente nuestro. Lo que parecía algo lejano, se hizo realidad, marcando un antes y un después. ¡Demostramos al mundo de lo que somos capaces!”

A 26 años del traspaso, el Canal sigue siendo un orgullo nacional, reflejo de la capacidad de los panameños para administrar con responsabilidad uno de los activos más importantes del planeta.