Así realizará la CSS el pago a jubilados y pensionados: no todos cobrarán el viernes 2 de enero de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial del primer pago a jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026, aclarando que no todos los beneficiarios recibirán su dinero el viernes 2 de enero, como suele asumirse cada inicio de año.

De acuerdo con la entidad, el desembolso se realizará de forma escalonada, dependiendo del método de pago asignado a cada beneficiario, ya sea por acreditación bancaria (ACH) o mediante cheque.

Este pago representa el primer ingreso del año para miles de jubilados y pensionados a nivel nacional, por lo que la CSS reiteró el llamado a verificar las fechas con anticipación y a informarse únicamente a través de sus canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o contratiempos.

CSS aclara cómo será el pago a jubilados y pensionados

Según el cronograma establecido por la CSS, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:

Pagos por ACH (acreditación bancaria):

Viernes 2 de enero de 2026

Pagos por cheque:

Lunes 5 de enero de 2026

La institución recordó que los beneficiarios deben respetar las fechas asignadas y acudir a los puntos de pago autorizados en el caso de los cheques, portando su cédula vigente.

CALENDARIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2026 Telemetro

¿Qué pasará con el pago del CEPADEM en 2026?

En cuanto al pago de los intereses acumulados del CEPADEM, el Gobierno Nacional aún no ha anunciado una fecha oficial, a pocos días de concluir diciembre, lo que mantiene en expectativa a miles de jubilados y pensionados en todo el país.

La expectativa se reactivó luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara constitucional la Ley 727, fallo que beneficia a:

Personas que laboraron entre 1972 y 1983

Trabajadores activos con derecho adquirido

Herederos de beneficiarios fallecidos

La normativa establece que cada beneficiario debe recibir el monto total que le corresponde, descontando los pagos parciales realizados en años anteriores, hasta completar el décimo tercer mes históricamente adeudado.

Por ahora, las autoridades no han precisado cuándo ni cómo se realizará el desembolso del CEPADEM en 2026, por lo que se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales.