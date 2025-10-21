Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 13:20

Autoridad de Aseo realiza jornada de limpieza y arborización se realiza en Calidonia

La Autoridad de Aseo en Calidonia se llevó a cabo una jornada de limpieza profunda de cunetas y aceras, retiro de escombros y la siembra de más de 50 árboles.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AUUD), realizó una jornada de limpieza y arborización se realizó recientemente en el corregimiento de Calidonia, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y promover la sostenibilidad ambiental.

Durante la actividad, se llevó a cabo limpieza profunda de cunetas y aceras, retiro de escombros y la siembra de más de 50 árboles, contribuyendo a embellecer y reforestar la zona.

La jornada contó con la participación de personal de la Alcaldía de Panamá, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, la junta comunal de Calidonia y el Plan Libertad, demostrando un esfuerzo conjunto entre instituciones y la comunidad para mantener la ciudad limpia y verde.

Las autoridades reiteraron la importancia de cuidar los espacios públicos y fomentar la participación ciudadana en iniciativas de limpieza y arborización, como parte de un Panamá más sostenible y amigable con el medio ambiente.

