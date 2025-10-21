Ofrecen cursos gratis para confeccionar adornos navideños en Parque Norte

La Alcaldía de Panamá abrió las inscripciones para un curso de confección de adornos navideños, que se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Norte. El curso está dirigido a todas las personas interesadas en aprender a crear adornos para la temporada navideña, y se impartirá de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Alcaldía de Panamá ofrece curso gratuito

image

Los cupos son limitados, por lo que los interesados pueden inscribirse llamando al 506-9625, comunicándose con el Departamento de Capacitación. También es posible obtener información y realizar la inscripción directamente en las instalaciones del Parque Norte.

Esta iniciativa busca promover la creatividad y el emprendimiento entre los ciudadanos, al tiempo que prepara a la comunidad para la temporada festiva.