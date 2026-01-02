IMA anuncia venta de proteína en tiendas a partir de febrero: este será el punto de venta

IMA anuncia venta de proteína en tiendas y revela el lugar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) anunció que a partir del mes de febrero iniciará la venta de proteína animal (carnes) en sus tiendas fijas, comenzando en el distrito de San Miguelito.

La información fue confirmada por el director del IMA, Nilo Murillo, quien destacó que esta medida busca ampliar la oferta de alimentos a precios accesibles, en beneficio directo de la población, especialmente en zonas de alta demanda.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Jubilados y pensionados esperan el anuncio del pago de intereses del CEPADEM

Mientras tanto, se espera que durante el mes de enero el IMA anuncie la reactivación de las agroferias y distribuidoras a nivel nacional, las cuales permanecen temporalmente cerradas debido a trabajos internos de fumigación, limpieza de bodegas y realización de inventarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/violaguevara/status/2007079460064158166?s=20&partner=&hide_thread=false Director del @IMA_Pma anuncia que a partir de febrero iniciarán venta de proteína en tiendas fijas. Iniciarán en San Miguelito. @TReporta — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) January 2, 2026

La entidad explicó que estas labores forman parte de los procesos de mantenimiento y control, necesarios para garantizar la seguridad, calidad y correcta distribución de los productos, cumpliendo con los estándares sanitarios antes de retomar la atención al público.

Un año de retos y avances para el IMA

El IMA destacó que 2025 fue un año de retos y regocijos, marcado por un intenso trabajo operativo a nivel nacional.

“Gracias al esfuerzo diario de nuestro gran equipo humano, hoy recibimos con orgullo el reconocimiento de todo un país”, señaló la entidad, resaltando el compromiso del personal con la seguridad alimentaria y el acceso a productos básicos a bajo costo.

La venta de carnes en tiendas fijas representa un nuevo paso en la estrategia del IMA para fortalecer su red de abastecimiento y ampliar los beneficios a miles de familias panameñas.