AAUD interviene en la recolección de desechos en San Miguelito.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ) intervino el corregimiento de Belisario Frías, en el distrito de San Miguelito, como parte de un operativo de recolección de basura, con el fin de mitigar la acumulación de desechos y mejorar las condiciones de salubridad en la zona.

"Por orden del presidente José Raúl Mulino, el administrador de la Autoridad de Aseo se dirigió a los medios durante el Operativo Con Paso Firme – San Miguelito 2026, reafirmando el compromiso de mitigar la acumulación de desechos y mejorar la salubridad del distrito", destacó la entidad.

El martes 30 de diciembre, el presidente Mulino anunció una intervención urgente de la AAUD en San Miguelito, con el objetivo de atender la situación actual del servicio de recolección de desechos y prevenir una posible crisis sanitaria.

Personal de barrido, fumigación y recolección, junto con 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras y cinco camiones compactadores, fue desplegado para realizar labores de limpieza en todo el distrito de San Miguelito.