Panamá Nacionales -  1 de enero de 2026 - 00:00

Panamá recibe el Año Nuevo 2026 con fe, esperanza y unión

Panamá celebra el Año Nuevo 2026 con mensajes de fe, gratitud y unión familiar. Un nuevo comienzo marcado por esperanza, amor y agradecimiento por la vida.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En este Año Nuevo 2026, celebremos 365 días más de vida, con la esperanza de que cada jornada sea una oportunidad para vivir con humildad, honestidad, tolerancia y respeto, agradeciendo siempre cada nuevo amanecer.

Ya sea en compañía de familiares, amigos o incluso en soledad, recordemos en esta fecha que su nacimiento es un símbolo de fe, amor y salvación, un llamado a la esperanza y a la unión.

Panamá celebra el Año Nuevo 2026

Abracemos con cariño a quienes tenemos cerca, demos gracias por su salud y su vida, y a quienes hoy recuerdan a seres queridos que han partido con el Señor, que este nuevo año sea un tiempo para honrar los buenos momentos vividos y las enseñanzas que dejaron.

Que este día, Panamá celebre y disfrute en completa unión, con fe renovada y corazones agradecidos.

¡Feliz Año Nuevo 2026!

