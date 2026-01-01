Panamá recibe el Año Nuevo 2026 con fe, esperanza y unión

En este Año Nuevo 2026, celebremos 365 días más de vida, con la esperanza de que cada jornada sea una oportunidad para vivir con humildad, honestidad, tolerancia y respeto, agradeciendo siempre cada nuevo amanecer.

Ya sea en compañía de familiares, amigos o incluso en soledad, recordemos en esta fecha que su nacimiento es un símbolo de fe, amor y salvación, un llamado a la esperanza y a la unión.

Panamá celebra el Año Nuevo 2026

Abracemos con cariño a quienes tenemos cerca, demos gracias por su salud y su vida, y a quienes hoy recuerdan a seres queridos que han partido con el Señor, que este nuevo año sea un tiempo para honrar los buenos momentos vividos y las enseñanzas que dejaron.

Que este día, Panamá celebre y disfrute en completa unión, con fe renovada y corazones agradecidos.

¡Feliz Año Nuevo 2026!