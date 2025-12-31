Ministra de Gobierno denunciará a alcaldesa de Arraiján por cierre de casas de paz

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, anunció que presentará una denuncia formal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, luego de que el municipio comunicara que las casas de paz del distrito permanecerán cerradas y sin atención al público a partir del 1 de enero de 2026, mientras se realizan supuestas coordinaciones administrativas y operativas de la Justicia Comunitaria a nivel nacional.

Ante esta decisión, la ministra Montalvo fue enfática al rechazar cualquier intento de paralizar el servicio comunitario.

“La justicia comunitaria no se detiene, nadie la cierra. En Arraiján la justicia comunitaria va a seguir funcionando”, afirmó la titular del Mingob.

Denuncia contra Stefany Peñalba será presentada por la Ministra Montalvo

"La justicia comunitaria no se detiene, nadie la cierra, en Arraiján la justicia comunitaria va a seguir funcionando", afirmó la ministra de Gobierno, @DinoskaDinoska Montalvo, luego de que la Alcaldía de Arraiján comunicó que las casas de paz del distrito permanecerán cerradas y… pic.twitter.com/GJfSM0oVNt — Telemetro Reporta (@TReporta) December 31, 2025

Montalvo reiteró que la Justicia Comunitaria de Paz es una competencia nacional, por lo que los municipios no tienen facultad para suspender unilateralmente su funcionamiento, y advirtió que se tomarán las acciones legales y administrativas correspondientes para garantizar la continuidad del servicio a la población.

En cuanto a la demolición del monumento, la ministra señaló que se trata de un hecho grave que debe ser investigado, no solo por el valor cultural y simbólico de la estructura, sino también por el procedimiento utilizado para su remoción, el cual —según indicó— no habría cumplido con los debidos procesos legales.

El caso ha generado reacciones en distintos sectores del país, especialmente en comunidades que defienden el patrimonio cultural y en usuarios de la justicia comunitaria, quienes temen que la situación afecte la atención de conflictos vecinales y sociales en uno de los distritos con mayor crecimiento poblacional del país.