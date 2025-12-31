Feliz Año Nuevo 2026: 9 frases para compartir por WhatsApp y empezar el año con buenos deseos

El inicio de un nuevo año es una oportunidad para agradecer, renovar la fe y mantener la esperanza viva. Si buscas mensajes especiales para enviar por WhatsApp y comenzar el 2026 con ánimo y bendición, aquí te compartimos 9 frases con mensajes bíblicos y motivacionales ideales para familiares y amigos.
9 frases para recibir el Año Nuevo 2026
- “Que el 2026 venga lleno de paz, salud y propósito. ‘Porque yo sé los planes que tengo para ustedes’, dice el Señor” (Jeremías 29:11). Feliz Año Nuevo.
- Feliz Año Nuevo 2026. Que Dios renueve tus fuerzas y te regale un año de victorias, aprendizajes y bendiciones.
- “El Señor te bendiga y te guarde” (Números 6:24). Que este 2026 esté lleno de protección y esperanza para ti y tu familia.
- Que cada día del 2026 sea una nueva oportunidad para crecer, creer y avanzar con fe. ¡No te rindas, lo mejor está por venir!
- Feliz Año Nuevo 2026. Que Dios ilumine tu camino, fortalezca tu corazón y te conceda sabiduría en cada decisión.
- “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). Que esta promesa te acompañe durante todo el 2026.
- Que el 2026 llegue con nuevos comienzos, sueños renovados y la certeza de que Dios camina contigo en cada paso.
- Feliz Año Nuevo. No importa lo difícil que fue el año pasado, el 2026 trae nuevas oportunidades para levantarte y seguir adelante.
- Que este 2026 esté lleno de fe, amor y esperanza. Dios nunca llega tarde, siempre cumple sus promesas.
Estas pueden ser ideas para que compartas una frase con quienes aprecias; sin embargo, no hay nada mejor que escribir lo que sientes en tu corazón, no sin antes amar y perdonar para ser libre y expresar plenamente lo que sientes. Feliz Año.