Joven de 19 años muere por inmersión en balneario de Chiriquí

Un joven de 19 años de edad perdió la vida por inmersión en el balneario Macho de Monte, ubicado en la provincia de Chiriquí, mientras participaba en un retiro espiritual, informaron las autoridades.

El trágico hecho se registró cuando el joven ingresó al área del río y, por razones que se mantienen bajo investigación, no logró salir a la superficie. Personas que se encontraban en el lugar alertaron a los organismos de emergencia, que acudieron para brindar asistencia, sin embargo, el joven fue declarado sin signos vitales.

Un joven de 19 años de edad pierde la vida por inmersión en el balneario Macho de Monte, en la provincia de Chiriquí.



Las autoridades hacen un llamado a la población a tomar las medidas de precaución siempre que vayan a visitar playas y ríos.

Tras el incidente, las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de seguridad al visitar ríos, balnearios y playas, especialmente durante actividades recreativas o grupales.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Evitar ingresar a cuerpos de agua sin supervisión.

No nadar en zonas profundas o con corrientes fuertes.

Atender las indicaciones de seguridad del lugar.

Mantener vigilancia constante sobre jóvenes y menores de edad.

Los estamentos de seguridad recordaron que muchos balnearios del país no cuentan con presencia permanente de rescatistas, por lo que la prevención y la responsabilidad individual son claves para evitar tragedias.