INADEH convoca pruebas psicológicas para Marino y Operador

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció una convocatoria oficial para la realización de pruebas psicológicas, como parte del proceso de selección de aspirantes a los programas de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, las evaluaciones se llevarán a cabo el martes 6 de enero de 2026, a partir de las 8:00 a.m., en las instalaciones del INADEH ubicadas en El Chorrillo, Calle 26 Oeste final.

Las pruebas psicológicas forman parte de los requisitos establecidos por el INADEH para garantizar que los aspirantes cuenten con las aptitudes y competencias necesarias para ingresar a estos programas técnicos, considerados estratégicos para el desarrollo del sector marítimo, logístico y de infraestructura del país.

El INADEH reiteró que este proceso es obligatorio dentro del sistema de selección, por lo que exhorta a los postulantes a presentarse puntualmente y cumplir con las indicaciones previamente establecidas por la institución.

Estos programas de formación representan una oportunidad de capacitación y empleabilidad, especialmente en áreas con alta demanda laboral, reforzando el compromiso del INADEH con el desarrollo del talento humano y la inserción productiva de los panameños.