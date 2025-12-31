Mientras otros aún esperan: Australia ya celebra el Año Nuevo 2026 con fuegos artificiales

Australia se convirtió en el primer país del mundo en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026, marcando el inicio de las celebraciones globales con un imponente espectáculo de fuegos artificiales.

Ciudades como Sídney, reconocida internacionalmente por su show pirotécnico, iluminaron el cielo con miles de luces que acompañaron la llegada del 1 de enero, ante la mirada de millones de personas tanto de forma presencial como a través de transmisiones en vivo alrededor del mundo.

Australia se convierte en el primer país en recibir el Año Nuevo 2026

Con un espectáculo de fuegos artificiales es recibido el Año Nuevo en Australia.

El tradicional espectáculo, que tiene como escenario principal la Ópera de Sídney y el Harbour Bridge, volvió a posicionar a Australia como uno de los destinos más emblemáticos para recibir el Año Nuevo, combinando tecnología, música y efectos visuales de alto impacto.

Con esta celebración, Australia da inicio a una jornada en la que, de manera progresiva, distintos países y continentes se sumarán a la bienvenida del 2026, mientras el mundo deja atrás el año anterior y renueva expectativas y propósitos.