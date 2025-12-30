El lugar del mundo donde el Año Nuevo llega primero y marca el inicio del calendario global

Karitimati es primer lugar del mundo en dar la bienvenida al Año Nuevo.

Mientras gran parte del mundo aún se prepara para despedir el año, en un rincón del planeta el calendario ya marca el inicio del siguiente. La diferencia de husos horarios provoca que el Año Nuevo no llegue al mismo tiempo a todos los países, generando curiosidad sobre cuál es el primer lugar en recibirlo.

El primer territorio en celebrar el Año Nuevo

El primer lugar del mundo en dar la bienvenida al Año Nuevo es Kiritimati, también conocida como Isla Christmas, que forma parte de la República de Kiribati, en el océano Pacífico. Este territorio se ubica en el huso horario UTC+14, el más adelantado del planeta.

Debido a esta ubicación estratégica, Kiritimati recibe el Año Nuevo hasta 14 horas antes que países de América. Por esta razón, cada 31 de diciembre, la isla se convierte simbólicamente en el punto inicial de las celebraciones globales.

Kiritimati-EO Kiritimati, Christmas Island. NASA

¿Por qué Kiribati celebra antes que otros países?

La explicación está relacionada con la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una referencia imaginaria que divide los días del calendario. En 1995, el gobierno de Kiribati decidió modificar su huso horario para unificar sus islas bajo una misma fecha, lo que posicionó a Kiritimati como el primer territorio en comenzar cada nuevo año.

Esta decisión permitió al país evitar que algunas de sus islas vivieran en días distintos, además de atraer atención internacional durante las celebraciones de fin de año.

El último en recibir el Año Nuevo

En contraste, las islas Baker y Howland, territorios no habitados de Estados Unidos, son las últimas en despedir el año, cerrando el ciclo global de celebraciones.

Así, la llegada del Año Nuevo se convierte en un recorrido simbólico que avanza de este a oeste, uniendo al mundo en una misma cuenta regresiva, aunque en distintos momentos.