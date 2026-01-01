Panamá expresa condolencias a Suiza por tragedia en Crans-Montana.

El Gobierno de Panamá expresó su profunda consternación y pesar por el trágico incidente ocurrido en la localidad de Crans-Montana, que ha cobrado la vida de más de 40 personas, según información proporcionada por las autoridades suizas.

"En nombre del pueblo y del Gobierno panameño, extendemos nuestras más sinceras condolencias al Gobierno y al Pueblo de la Confederación Suiza, así como nuestra solidaridad y sinceras simpatías a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por esta lamentable tragedia", indica el comunicado de cancillería.

Asimismo, el escrito oficial indica que Panamá acompaña a Suiza en este momento de "dolor y reitera su apoyo de cercanía ante tan irreparable pérdida", finaliza el escrito oficial.