Panamá Nacionales -  1 de enero de 2026 - 14:59

Panamá expresa condolencias a Suiza por tragedia en Crans-Montana

Panamá acompaña a Suiza en este momento de "dolor y reitera su apoyo de cercanía ante tan irreparable pérdida".

AFP
Ana Canto
El Gobierno de Panamá expresó su profunda consternación y pesar por el trágico incidente ocurrido en la localidad de Crans-Montana, que ha cobrado la vida de más de 40 personas, según información proporcionada por las autoridades suizas.

"En nombre del pueblo y del Gobierno panameño, extendemos nuestras más sinceras condolencias al Gobierno y al Pueblo de la Confederación Suiza, así como nuestra solidaridad y sinceras simpatías a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por esta lamentable tragedia", indica el comunicado de cancillería.

Asimismo, el escrito oficial indica que Panamá acompaña a Suiza en este momento de "dolor y reitera su apoyo de cercanía ante tan irreparable pérdida", finaliza el escrito oficial.

