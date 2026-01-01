Arraiján Nacionales -  1 de enero de 2026 - 15:23

Ministra de Gobierno recorre juzgados comunitarios de Arraiján

En la inspección, el Ministerio de Gobierno indicó a los funcionarios que buscan implementar patrullajes de los corregimientos.

Ana Canto

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizó este jueves 1 de enero de 2026, un recorrido por los Juzgados Comunitarios del distrito de Arraiján., provincia de Panamá Oeste.

“Entramos con ustedes acá, trabajamos en mancuerna lo que se tiene que ir avanzando para ir tratando de bajar cualquier tipo de nivel que obtengamos de violencia, de riña, de temas, llevar la estadística que lo que realmente vamos a tener con el corregimiento”, detalló.

La ministra anunció el miércoles 31 de diciembre que presentará una denuncia formal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, luego de que el municipio comunicara que las casas de paz del distrito permanecerían cerradas y sin atención al público a partir del 1 de enero, mientras se realizan supuestas coordinaciones administrativas y operativas de la Justicia Comunitaria a nivel nacional.

