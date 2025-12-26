Panamá Nacionales -

Surgen múltiples reacciones sobre lista de privados de libertad candidatos a rebajas de pena

Múltiples reacciones han surgido luego de que el Ministerio de Gobierno publicó la lista de 484 personas privadas de libertad candidatas a rebajas de pena, entre las que se encuentra Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exdirector del Ministerio de Desarrollo social, Guillermo Ferrufino, ambos condenados a seis años de prisión por delito de enriquecimiento injustificado.