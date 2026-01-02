Ministro de Salud anuncia apertura del Policentro de San Isidro

El ministro de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, informó que se prevé una inversión millonaria destinada al mejoramiento de infraestructuras médicas y a la inauguración de nuevas instalaciones a nivel nacional, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los panameños.

En ese contexto, se espera que el Policentro de San Isidro, ubicado en el distrito de San Miguelito y con capacidad para atender a más de 300 mil personas, abra al público a partir de la próxima semana.

Asimismo, el titular del MINSA señaló que se contempla la reactivación de más de 40 estructuras, entre ellas el inicio de la construcción del Hospital de Panamá Norte y del Hospital de Muná, en la comarca Ngäbe Buglé.

"Vamos a invertir más de 1,400 millones de dólares en infraestructuras a nivel nacional, tanto el hospital Aquilino Tejeira debe estar listo, el de San Isidro lo vamos a inaugurar en una semana o dos y va a darle solución a más de 300 mil personas, asimismo están los demás hospitales”, dijo el ministro.