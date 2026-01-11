MiAmbiente y estamentos de seguridad controlan incendio vegetal en el Parque Nacional Volcán Barú

Luego de casi tres horas de labores, personal del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) , en coordinación con otros estamentos de seguridad, logró controlar un incendio de masa vegetal registrado la noche de este sábado en el sector de Los Llanos, dentro del Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro fue atendido de manera oportuna por las brigadas, lo que permitió evitar su propagación hacia otras áreas del parque, considerado una de las reservas naturales más importantes del país por su biodiversidad y valor ecológico.

MiAmbiente reitera llamado a evitar prácticas de incendios

MiAmbiente reiteró el llamado a la población a evitar prácticas que puedan provocar incendios forestales, especialmente durante la temporada seca, cuando las condiciones climáticas aumentan el riesgo de este tipo de emergencias ambientales.

Las autoridades indicaron que se mantiene un monitoreo preventivo en la zona para descartar posibles reactivaciones y evaluar el impacto ambiental causado por el fuego.