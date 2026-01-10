MiAmbiente impulsa mejoras en la disposición de desechos en el vertedero de Montijo.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el Municipio de Montijo inició trabajos de adecuación y mejora en la disposición de los desechos en el vertedero a cielo abierto del distrito.
