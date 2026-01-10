Veraguas Nacionales -  10 de enero de 2026 - 11:08

MiAmbiente impulsa mejoras en la disposición de desechos en el vertedero de Montijo

MiAmbiente informó que las labores se ejecutan con recursos del Fondo Coiba, como parte de las acciones para corregir la inadecuada disposición de los residuos.

MiAmbiente impulsa mejoras en la disposición de desechos en el vertedero de Montijo.

MiAmbiente impulsa mejoras en la disposición de desechos en el vertedero de Montijo.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el Municipio de Montijo inició trabajos de adecuación y mejora en la disposición de los desechos en el vertedero a cielo abierto del distrito.

Las labores se ejecutan con recursos del Fondo Coiba, como parte de las acciones para corregir la inadecuada disposición de los residuos sólidos y mitigar el impacto ambiental en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010008730910466402&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Familia halla pichones de búho en Panamá Norte y avisa a MiAmbiente

MiAmbiente brinda atención médica a fauna silvestre herida

Mina, agua y basura: lo que adelantó Juan Carlos Navarro sobre los retos ambientales

Recomendadas

Más Noticias