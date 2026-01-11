Panamá y Estados Unidos inician entrenamiento conjunto para la protección del Canal

Unos 50 efectivos de la Marina de Estados Unidos y unidades de seguridad de Panamá iniciaron este lunes 12 de enero un entrenamiento conjunto que se extenderá hasta febrero de 2026, con el objetivo de fortalecer la protección del Canal de Panamá y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles escenarios operacionales.
Sedes y duración del entrenamiento
El Ministerio de Seguridad de Panamá informó, mediante un comunicado, que el entrenamiento se realizará del 12 de enero al 26 de febrero de 2026, en las siguientes instalaciones:
- Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón
- Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez
En el ejercicio participan 61 unidades especializadas panameñas del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a 50 infantes de la Marina estadounidense.
Objetivo: reforzar la seguridad del Canal
De acuerdo con el comunicado oficial, el programa conjunto busca mejorar la preparación profesional y la capacidad de respuesta ante escenarios operacionales, y forma parte de una serie de ejercicios orientados a garantizar la seguridad del Canal de Panamá, una de las principales infraestructuras estratégicas del país y del comercio mundial.