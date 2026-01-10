Chame Nacionales -  10 de enero de 2026 - 17:54

MiAmbiente instala binoculares panorámicos en el Parque Nacional Altos de Campana

Con esta iniciativa, MiAmbiente busca fortalecer las acciones orientadas a la promoción del ecoturismo responsable.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, instaló los dos primeros binoculares panorámicos en puntos estratégicos del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana.

La iniciativa forma parte de un proyecto de apoyo a la conservación del patrimonio natural y cultural, enfocado en la mejora de los miradores y otras áreas de uso público dentro de esta área protegida.

Estos equipos permitirán a los visitantes apreciar la vista del Cerro Campana, así como de las montañas y bosques que caracterizan este importante destino turístico.

Asimismo, la tecnología incorporada en estos binoculares posibilita la observación, desde los miradores, de la Bahía de Chame y sus extensos manglares, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección de la zona costera.

Con la instalación de estos dispositivos, MiAmbiente busca fortalecer las acciones orientadas a la promoción del ecoturismo responsable, la educación ambiental y el uso ordenado de esta área protegida.

