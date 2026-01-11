Lo que debes saber del rediseño curricular MEDUCA 2026 para el nuevo año escolar

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) confirmó que a partir del año escolar 2026 entrará en vigencia el Rediseño Curricular en el sistema educativo oficial, un cambio estructural que abarcará desde preescolar hasta duodécimo grado en los centros educativos del país.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que esta transformación responde a un proceso planificado y sostenido, respaldado por una amplia inversión en capacitación docente durante el año 2025.

"Este año se implementa el rediseño curricular. Hemos invertido en 2025, 10 mil horas en capacitación docente; eso tiene que echar raíces y tenemos que darle continuidad al proceso", afirmó Molinar.

¿Qué incluye el Rediseño Curricular del MEDUCA?

De acuerdo con la entidad, el nuevo currículo incorpora competencias clave alineadas con las exigencias del mundo actual, el desarrollo personal del estudiante y las demandas del mercado laboral.

Entre los principales ejes se incluyen:

Habilidades socioemocionales

Emprendimiento

Fortalecimiento del pensamiento crítico

Aprendizajes aplicados a la vida real

El enfoque busca que los estudiantes no solo memoricen contenidos, sino que desarrollen capacidades prácticas, valores y herramientas para enfrentar los retos académicos, sociales y profesionales del siglo XXI.

Objetivo del nuevo currículo

El MEDUCA señaló que el rediseño curricular apunta a una educación:

Más integral

Más pertinente

Centrada en el estudiante

Con mayor conexión entre la escuela y la realidad del país

Las autoridades educativas reiteraron que los padres de familia y docentes recibirán información progresiva sobre la aplicación del nuevo currículo antes del inicio del año lectivo 2026.