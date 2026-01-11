Lo que debes saber del rediseño curricular MEDUCA 2026 para el nuevo año escolar

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que a partir del año escolar 2026 entrará en vigencia el Rediseño Curricular en el sistema educativo oficial, un cambio estructural que abarcará desde preescolar hasta duodécimo grado en los centros educativos del país.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que esta transformación responde a un proceso planificado y sostenido, respaldado por una amplia inversión en capacitación docente durante el año 2025.
¿Qué incluye el Rediseño Curricular del MEDUCA?
De acuerdo con la entidad, el nuevo currículo incorpora competencias clave alineadas con las exigencias del mundo actual, el desarrollo personal del estudiante y las demandas del mercado laboral.
Entre los principales ejes se incluyen:
- Habilidades socioemocionales
- Emprendimiento
- Fortalecimiento del pensamiento crítico
- Aprendizajes aplicados a la vida real
El enfoque busca que los estudiantes no solo memoricen contenidos, sino que desarrollen capacidades prácticas, valores y herramientas para enfrentar los retos académicos, sociales y profesionales del siglo XXI.
Objetivo del nuevo currículo
El MEDUCA señaló que el rediseño curricular apunta a una educación:
- Más integral
- Más pertinente
- Centrada en el estudiante
- Con mayor conexión entre la escuela y la realidad del país
Las autoridades educativas reiteraron que los padres de familia y docentes recibirán información progresiva sobre la aplicación del nuevo currículo antes del inicio del año lectivo 2026.