Multarán con hasta $2,000 por tirar basura: autoridades endurecen sanciones

La Alcaldía de Changuinola advirtió que aplicará multas de hasta 2,000 dólares a las personas que sean sorprendidas arrojando basura en las aceras y carreteras del sector de Finca 30, como parte de las acciones para mantener el orden, la limpieza y la salud pública en el distrito.
Alcaldía de Changuinola sancionará a quienes arrojen basura en aceras
La medida busca frenar la acumulación de desechos sólidos en espacios públicos, una práctica que afecta el ambiente, genera focos de contaminación y representa un riesgo para la salud de los residentes, además de impactar negativamente la imagen de la comunidad.
Las autoridades municipales indicaron que se reforzarán las labores de vigilancia y fiscalización, y que los infractores serán sancionados conforme a las normativas y ordenanzas vigentes, sin distinción.
La Alcaldía hizo un llamado a la población a colaborar con el manejo adecuado de los residuos, utilizar los puntos autorizados para la disposición de basura y contribuir al cuidado de los espacios públicos.