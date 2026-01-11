Multarán con hasta $2,000 por tirar basura: autoridades endurecen sanciones

La Alcaldía de Changuinola advirtió que aplicará multas de hasta 2,000 dólares a las personas que sean sorprendidas arrojando basura en las aceras y carreteras del sector de Finca 30, como parte de las acciones para mantener el orden, la limpieza y la salud pública en el distrito.

Alcaldía de Changuinola sancionará a quienes arrojen basura en aceras

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010491250093224322?s=20&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de Changuinola advirtió que aplicará multas hasta de 2 mil dólares a las personas responsables de arrojar basura en las aceras y carreteras de Finca 30. pic.twitter.com/WuGycQ5ISc — Telemetro Reporta (@TReporta) January 11, 2026

La medida busca frenar la acumulación de desechos sólidos en espacios públicos, una práctica que afecta el ambiente, genera focos de contaminación y representa un riesgo para la salud de los residentes, además de impactar negativamente la imagen de la comunidad.

Las autoridades municipales indicaron que se reforzarán las labores de vigilancia y fiscalización, y que los infractores serán sancionados conforme a las normativas y ordenanzas vigentes, sin distinción.

La Alcaldía hizo un llamado a la población a colaborar con el manejo adecuado de los residuos, utilizar los puntos autorizados para la disposición de basura y contribuir al cuidado de los espacios públicos.