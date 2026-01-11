Panamá Nacionales -  11 de enero de 2026 - 15:44

Panamá rechaza decreto electoral de Honduras y se suma a comunicado regional

Panamá se adhirió a un comunicado conjunto que rechaza el decreto de Xiomara Castro sobre el recuento de votos por afectar la institucionalidad democrática.

Panamá rechaza decreto electoral de Honduras

Panamá rechaza decreto electoral de Honduras

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cancillería de Panamá informó que el país se adhirió a un comunicado conjunto suscrito por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, en el que se rechaza el decreto sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ordena un recuento general de votos.

Según el pronunciamiento regional, la medida desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras y afecta la institucionalidad democrática, al intervenir en un proceso que corresponde a los órganos electorales establecidos por la Constitución de ese país.

Panamá se adhirió a un comunicado conjunto que rechaza el decreto de Xiomara Castro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010440127923785962?s=20&partner=&hide_thread=false

En el comunicado, los países firmantes expresan su preocupación por el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y la autonomía de las instituciones electorales, principios considerados esenciales para la estabilidad democrática en la región.

Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró su compromiso con la democracia, el respeto a los procesos electorales y el fortalecimiento institucional, así como su respaldo a los mecanismos legales y constitucionales como vía para la resolución de controversias políticas.

En esta nota:
Seguir leyendo

SENAN incauta más de 71 toneladas de drogas en 2025 y aprehende a 142 personas

Copa Airlines reinicia vuelos Panamá–Caracas desde el 13 de enero

A 62 años del 9 de Enero: la gesta que marcó la soberanía de Panamá

Recomendadas

Más Noticias