Director de la CSS admite que no hubo consenso para discutir la edad de jubilación

El director general de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon, afirmó que durante el proceso de reformas a la entidad no existió el “momento político” para debatir el tema de la edad de jubilación, uno de los asuntos más sensibles dentro del sistema de pensiones en Panamá.

Las declaraciones se dieron en el programa Debate Abierto, donde el funcionario aseguró que el Gobierno cumplió con lo establecido en la normativa vigente y avanzó en la estabilización del sistema, sin abrir frentes que pudieran generar mayor conflictividad social.

"Muy complacidos de anunciarle a toda la ciudadanía el cumplimiento del artículo 156 del texto único, que modificó la Ley 462 con el aporte del Gobierno y el compromiso con la estabilización del sistema", señaló Mon.

Tema pendiente en la CSS: beneficiarios y cobertura del sistema

El director de la CSS, Dino Mon, señaló que el tema de la edad de jubilación no contaba con el "momento político" para su discusión en las reformas, y señaló que el tema de los beneficiarios también debe ser abordado en el futuro.

El director de la CSS reconoció que, aunque no se abordó la edad de jubilación, otros temas estructurales deberán discutirse en el futuro, entre ellos el alcance de los beneficiarios del sistema.

Mon puso como ejemplo la falta de integración del sistema de salud en la ciudad capital.

"Hay gente que quisiese operarse en Panamá, que de alguna manera no es asegurada, y se va a Colón y se le da el servicio porque en Colón está integrado. Parece mentira, lo único que no está integrado es Panamá", expresó.

Según el funcionario, esta situación evidencia desigualdades internas que requieren ajustes profundos en la gestión de la institución.

“Están cayendo las mafias”, afirma director de la CSS

Durante la entrevista, Mon aseguró que dentro de la Caja de Seguro Social se están realizando cambios profundos, algunos de ellos de manera discreta, con el objetivo de erradicar prácticas irregulares.

"Hay cosas que son muy internas de la Caja, pero se están haciendo de manera tan profunda que están cayendo las mafias y lo estamos haciendo calladitos. Salimos de la gente y ustedes no saben de qué gente estamos saliendo", afirmó.

El director no ofreció mayores detalles sobre estas acciones, pero insistió en que forman parte de un proceso de saneamiento institucional que busca fortalecer la credibilidad y sostenibilidad de la CSS.