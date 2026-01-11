Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre retos de la CSS, labor legislativa y minería

En la edición de Debate Abierto de este 11 de enero conversamos con el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, sobre los retos de la entidad y el primer aporte que realizó el Gobierno Nacional para el IVM. También conversamos con el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sobre los temas pendientes para esta nueva legislatura. Además. abordamos junto a Harley Mitchell, abogado especialista en derecho ambiental, Giovanni Olmos exfiscal ambiental y Roberto Cuevas, expresidente de la Cámara Minera de Panamá, el tema de la mina en Donoso y las auditorías que se están llevando a cabo. Por otro lado, abordamos junto a Agnes de Cotes, viceministra Académica de Educación y el psicólogo Natanael García Arjona, los retos de Panamá en materia educativa para este 2026 y los últimos hechos de violencia que se han registrado en centros educativos.