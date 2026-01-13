Xabi Alonso se despide del Real Madrid y deja el banquillo con un mensaje de gratitud

El Real Madrid oficializó la salida de Xabi Alonso como director técnico del primer equipo, poniendo fin a un ciclo que duró menos de una temporada y que estuvo marcado por resultados inestables y presión competitiva.

El adiós de Xabi Alonso

El club comunicó la decisión como un acuerdo entre ambas partes, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos internos. Horas después, Alonso se pronunció públicamente en su cuenta de Instagram con un mensaje de despedida:

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible.”. “Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible.”.

Su salida se produce tras una serie de actuaciones irregulares en competiciones clave, en un contexto donde la exigencia de resultados inmediatos volvió a imponerse sobre la continuidad del proyecto.

Embed - Xabi Alonso on Instagram: "Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible." View this post on Instagram

El cambio en el banquillo

De forma paralela, la directiva anunció un relevo inmediato, abriendo una nueva etapa en el cuerpo técnico. El club apuesta por un perfil con fuerte vínculo institucional, una decisión que busca devolver estabilidad al vestuario y recuperar competitividad en el tramo decisivo de la temporada.

Expectativa por el nuevo director

Aunque aún no ha presentado oficialmente su plan deportivo, el nuevo entrenador asumirá con un margen de maniobra reducido y con la presión de responder rápido en el campo. Desde su entorno se ha señalado que el reto representa una oportunidad histórica para consolidar una identidad de juego propia.

La transición deja preguntas abiertas: ¿Habrá continuidad o ruptura con el modelo anterior?, ¿Cómo se reordenará el vestuario? y ¿Qué tan sostenible será el proyecto bajo la exigencia inmediata del club? La respuesta comenzará a escribirse en los próximos partidos.