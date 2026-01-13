Xabi Alonso se despide del Real Madrid y deja el banquillo con un mensaje de gratitud

El Real Madrid oficializó la salida de Xabi Alonso como director técnico del primer equipo, poniendo fin a un ciclo que duró menos de una temporada y que estuvo marcado por resultados inestables y presión competitiva.
El adiós de Xabi Alonso
El club comunicó la decisión como un acuerdo entre ambas partes, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos internos. Horas después, Alonso se pronunció públicamente en su cuenta de Instagram con un mensaje de despedida:
“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible.”. “Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible.”.
Su salida se produce tras una serie de actuaciones irregulares en competiciones clave, en un contexto donde la exigencia de resultados inmediatos volvió a imponerse sobre la continuidad del proyecto.
Embed - Xabi Alonso on Instagram: "Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible."
View this post on Instagram
El cambio en el banquillo
De forma paralela, la directiva anunció un relevo inmediato, abriendo una nueva etapa en el cuerpo técnico. El club apuesta por un perfil con fuerte vínculo institucional, una decisión que busca devolver estabilidad al vestuario y recuperar competitividad en el tramo decisivo de la temporada.
Expectativa por el nuevo director
Aunque aún no ha presentado oficialmente su plan deportivo, el nuevo entrenador asumirá con un margen de maniobra reducido y con la presión de responder rápido en el campo. Desde su entorno se ha señalado que el reto representa una oportunidad histórica para consolidar una identidad de juego propia.
La transición deja preguntas abiertas: ¿Habrá continuidad o ruptura con el modelo anterior?, ¿Cómo se reordenará el vestuario? y ¿Qué tan sostenible será el proyecto bajo la exigencia inmediata del club? La respuesta comenzará a escribirse en los próximos partidos.
Embed - Real Madrid C.F. on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL: XABI ALONSO El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. - Real Madrid C. F. wishes to announce that, by mutual agreement between the club and Xabi Alonso, it has been decided to bring his time as first team coach to an end. Xabi Alonso will always carry the affection and admiration of all Madridistas because he is a Real Madrid legend and has always represented the values of our club. Real Madrid will always be his home. We would like to thank Xabi Alonso and all his coaching staff for their hard work and dedication throughout this time, and wish them the best of luck in this new stage of their lives. #RealMadrid"
View this post on Instagram