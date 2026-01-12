Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador

El Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, y confirmó que Álvaro Arbeloa asumirá el cargo en sustitución del técnico vasco.

En un comunicado oficial, el club informó que, “de mutuo acuerdo”, se decidió poner fin a la etapa de Xabi Alonso al frente del equipo.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", señaló la entidad blanca.

El club también expresó su agradecimiento al entrenador y a su cuerpo técnico por los siete meses de trabajo, periodo en el que Alonso regresó a la institución tras su exitosa etapa como jugador.

Balance de Xabi Alonso en el banquillo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010771587247849814?s=20&partner=&hide_thread=false El Real Madrid despidió a su técnico Xabi Alonso, anunció el club blanco este lunes, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) en Yedá (Arabia Saudita).



Xabi Alonso asumió la dirección técnica del Real Madrid en junio, luego de cerrar su ciclo en el Bayer Leverkusen, y fue elegido como sustituto de Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado en la historia del club.

Su debut se produjo el 18 de junio, con un empate ante Al-Hilal en el Mundial de Clubes. Tras cuatro victorias en el torneo, el equipo cayó en semifinales ante el PSG (4-0).

En la temporada actual, el Real Madrid marchaba:

Segundo en LaLiga EA Sports, a cuatro puntos del Barcelona

Clasificado entre los ocho mejores de la Champions League

En octavos de final de la Copa del Rey

Sin embargo, la derrota en la final de la Supercopa de España (3-2) ante el Barcelona, tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, terminó por desencadenar su salida.

En total, Xabi Alonso dirigió 34 partidos, con un balance de:

24 victorias

4 empates

6 derrotas

Arbeloa toma las riendas del primer equipo

El Real Madrid confirmó que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo. “El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, indicó el club.

Arbeloa dirigía al Real Madrid Castilla desde junio de 2025, tras relevar a Raúl González, y toda su trayectoria como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista.

Como entrenador, Arbeloa:

Fue campeón de liga con el Infantil A (2020-2021)

(2020-2021) Dirigió al Cadete A (2021-2022)

(2021-2022) Entrenó al Juvenil A entre 2022 y 2025

entre 2022 y 2025 Logró el triplete (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) en la temporada 2022-2023

(Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) en la temporada Ganó la Liga 2024-2025 con el Juvenil A

El club no precisó la duración del contrato de Arbeloa, cuyo primer reto será este miércoles, cuando el Real Madrid visite al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

FUENTE: EFE