Panameño Ricardo "El Científico" Núñez pelea por el campeonato mundial interino del WBC en Alemania

Panameño Ricardo "El Científico" Núñez, agente del SENAFRONT.

Por Ana Canto El panameño Ricardo "El Científico" Núñez, quien es agente del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), combatirá a las 10:00 p.m. de este sábado en Alemania, por el campeonato mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje deseándole suerte: “Hoy pelea en Alemania en las 135 lbs por el campeonato mundial del CMB a las 10 pm nuestro compatriota y miembro de @senafrontpanama Ricardo "El Científico" Núñez. Le deseo toda la suerte y que se corone campeón mundial!!! Gran orgullo!! Con Paso Firme y puños de hierro!!!”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

