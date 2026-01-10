Panameño Ricardo "El Científico" Núñez pelea por el campeonato mundial interino del WBC en Alemania

El panameño Ricardo "El Científico" Núñez, quien es agente del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), combatirá a las 10:00 p.m. de este sábado en Alemania, por el campeonato mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).
Asimismo, el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego manifestó: “Desde la frontera hasta el cuadrilátero, el talento, la disciplina y la inteligencia también pelean. Todo nuestro apoyo al boxeador fronterizo Ricardo “El Científico” Núñez, ejemplo de que el estudio, la constancia y el corazón también ganan combates”.