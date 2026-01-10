Boxeo Deportes -  10 de enero de 2026 - 12:28

Panameño Ricardo "El Científico" Núñez pelea por el campeonato mundial interino del WBC en Alemania

Ana Canto
Por Ana Canto

El panameño Ricardo "El Científico" Núñez, quien es agente del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), combatirá a las 10:00 p.m. de este sábado en Alemania, por el campeonato mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje deseándole suerte: “Hoy pelea en Alemania en las 135 lbs por el campeonato mundial del CMB a las 10 pm nuestro compatriota y miembro de @senafrontpanama Ricardo "El Científico" Núñez. Le deseo toda la suerte y que se corone campeón mundial!!! Gran orgullo!! Con Paso Firme y puños de hierro!!!”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego manifestó: “Desde la frontera hasta el cuadrilátero, el talento, la disciplina y la inteligencia también pelean. Todo nuestro apoyo al boxeador fronterizo Ricardo “El Científico” Núñez, ejemplo de que el estudio, la constancia y el corazón también ganan combates”.

