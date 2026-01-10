¿Ganaste? Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 10 de enero de 2026

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá , con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3 , correspondiente al sábado 10 de enero de 2026.

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

6

4

4

Screenshot_20260110_200633_Instagram

Resultados de la Lotto del 10 de enero de 2026

Los números que salieron en la Lotto fueron:

18

25

17

01

21

15

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo martes 13 de enero a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.