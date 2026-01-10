Panamá Nacionales -

Surge polémica ante propuesta del TE para modificar sistema de votación en circuitos plurinominales

Una propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE) para modificar el Artículo 424 del Código Electoral para cambiar el sistema de votación en los circuitos plurinominales, ha generado polémica entre los integrantes de los partidos políticos que participan de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, quienes advierten que esta modificación podría ser inconstitucional.