MINSA aclara que el Hospital Nicolás A. Solano mantiene servicio de aire acondicionado

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que el contrato de mantenimiento preventivo con la empresa proveedora del servicio de climatización del Hospital Nicolás A. Solano culminó conforme a lo establecido y fue debidamente cancelado por parte de la administración hospitalaria.

Asimismo, la entidad aclaró que la finalización de este contrato no ha representado una interrupción del servicio ni ha dejado al hospital sin cobertura en el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado.

El MINSA aseguró que en ningún momento el hospital ha quedado sin aire acondicionado, ni se han visto afectados los servicios, las áreas clínicas ni la atención a los pacientes.

Agregó que, con antelación, se realizaron las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio y evitar cualquier afectación antes de la salida del proveedor.

La institución reiteró que el centro médico mantiene sus operaciones con normalidad y que los servicios continúan funcionando de manera segura y eficiente.