MINSA realizará ferias de carnet blanco y verde este 17 de enero en tres puntos del país

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 17 de enero de 2026, en Río Abajo, Felipillo y Tocumen, como parte del control y fortalecimiento de las normas sanitarias en el país.