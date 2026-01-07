MINSA Nacionales -  7 de enero de 2026 - 11:20

MINSA realizará ferias de carnet blanco y verde este 17 de enero en tres puntos del país

Las jornadas del MINSA estará dirigidas a manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, con cupos limitados en diferentes centros de salud.

MINSA realizará ferias para obtener los carnet de salud.
Christopher Perez

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 17 de enero de 2026, en Río Abajo, Felipillo y Tocumen, como parte del control y fortalecimiento de las normas sanitarias en el país.

MINSA: puntos de atención y horarios

  • En Río Abajo, la atención se brindará en el Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, a partir de las 6:00 a.m. El costo del carnet blanco será de B/. 25.00, con un total de 200 cupos disponibles, mientras que el carnet verde tendrá un valor de B/. 15.00, con 100 cupos.
  • En Felipillo, el punto de atención estará ubicado en el Centro de Salud Dr. René Euclides Berrocal Ortega, también desde las 6:00 a.m. El carnet blanco tendrá un costo de B/. 30.00, y el carnet verde costará B/. 15.00, con 100 cupos disponibles. Las autoridades recordaron que las personas mayores de 40 años deben asistir en ayunas.
  • En Tocumen, la atención se ofrecerá en el Centro de Salud de Tocumen, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía. El carnet blanco tendrá un costo de B/. 25.00, con 300 cupos, mientras que el carnet verde costará B/. 15.00, con 200 cupos disponibles.

Requisitos para obtener los carnet de salud

Para carnet blanco:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces en envase adecuado
  • Foto(s) tamaño carné
  • Tarjeta de vacunación
  • Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según centro)

Para carnet verde:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Foto(s) tamaño carné
  • Copia del carné blanco vigente

El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano, debido a los cupos limitados, y cumplir con todos los requisitos para agilizar la atención durante estas jornadas sanitarias.

Varios puntos de la provincia de Panamá realizarán feria de carnet blanco y verde.

Varios puntos de la provincia de Panamá realizarán feria de carnet blanco y verde.

