MINSA realizará ferias de carnet blanco y verde este 17 de enero en tres puntos del país

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 17 de enero de 2026, en Río Abajo, Felipillo y Tocumen, como parte del control y fortalecimiento de las normas sanitarias en el país.
MINSA: puntos de atención y horarios
- En Río Abajo, la atención se brindará en el Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, a partir de las 6:00 a.m. El costo del carnet blanco será de B/. 25.00, con un total de 200 cupos disponibles, mientras que el carnet verde tendrá un valor de B/. 15.00, con 100 cupos.
- En Felipillo, el punto de atención estará ubicado en el Centro de Salud Dr. René Euclides Berrocal Ortega, también desde las 6:00 a.m. El carnet blanco tendrá un costo de B/. 30.00, y el carnet verde costará B/. 15.00, con 100 cupos disponibles. Las autoridades recordaron que las personas mayores de 40 años deben asistir en ayunas.
- En Tocumen, la atención se ofrecerá en el Centro de Salud de Tocumen, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía. El carnet blanco tendrá un costo de B/. 25.00, con 300 cupos, mientras que el carnet verde costará B/. 15.00, con 200 cupos disponibles.
Requisitos para obtener los carnet de salud
Para carnet blanco:
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces en envase adecuado
- Foto(s) tamaño carné
- Tarjeta de vacunación
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según centro)
Para carnet verde:
- Copia de cédula o pasaporte
- Foto(s) tamaño carné
- Copia del carné blanco vigente
El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano, debido a los cupos limitados, y cumplir con todos los requisitos para agilizar la atención durante estas jornadas sanitarias.