Panamá Nacionales -  10 de enero de 2026 - 16:49

Metro de Panamá anuncia cierre de carriles en la Panamericana este domingo 11 de enero

El Metro de Panamá ha establecido rutas alternas para los conductores debido al cierre por trabajos de construcción en la carretera Panamericana.

Cierre en la carretera Panamericana por trabajos del Metro de Panamá.

Cierre en la carretera Panamericana por trabajos del Metro de Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que el domingo 11 de enero de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se realizará el cierre de dos carriles de la carretera Panamericana en el sentido hacia La Chorrera, a pocos metros del acceso que conecta desde la Calle 2000 hasta el sector de La Estancia.

Ante esta situación, se han establecido las siguientes rutas alternas para los conductores:

  • Utilizar la autopista Arraiján–La Chorrera.
  • Continuar por la ruta señalizada mediante flechas de color verde.
  • Los residentes de La Estancia contarán con unidades policiales que permitirán el tránsito en contravía, desde el puente Perurena hasta el ingreso a la comunidad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/2009767662595834001&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Horario del Metro de Panamá por Año Nuevo: así operará este 1 de enero del 2026

MiAmbiente instala binoculares panorámicos en el Parque Nacional Altos de Campana

IDAAN realizará trabajos en la potabilizadora de Chame del 13 al 16 de enero

Recomendadas

Más Noticias