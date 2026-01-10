Metro de Panamá anuncia cierre de carriles en la Panamericana este domingo 11 de enero

El Metro de Panamá informó que el domingo 11 de enero de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se realizará el cierre de dos carriles de la carretera Panamericana en el sentido hacia La Chorrera, a pocos metros del acceso que conecta desde la Calle 2000 hasta el sector de La Estancia.