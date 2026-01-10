Panamá Nacionales -  10 de enero de 2026 - 11:32

Acceso a la piscina del Parque Omar será habilitado mediante tarjeta

Por Ana Canto

El Parque Omar informó que ya se encuentra disponible la solicitud de la tarjeta de acceso a su piscina, la cual puede tramitarse en la oficina administrativa, ubicada en la Casa Club, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Para obtener la tarjeta, los interesados deben presentar su cédula de identidad personal y un certificado de buena salud vigente, en caso de contar con alguna condición médica diagnosticada. La tarjeta de acceso tiene un costo de B/. 3.00.

En cuanto a las tarifas de ingreso a la piscina, los adultos y niños mayores de 12 años deberán pagar B/. 2.00, mientras que los niños menores de 12 años, jubilados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad pagarán B/. 1.00.

El Parque Omar recordó que los menores de edad deben estar acompañados por un adulto y que toda persona debe ducharse antes de ingresar a la piscina.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 527-9341.

