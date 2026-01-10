SINAPROC emite aviso por vientos y oleajes intensos en el océano Pacífico

SINAPROC emite aviso de vigilancia. SINAPROC

Por Ana Canto El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se ha emitido un aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes, vigente hasta el martes 13 de enero de 2026.

Te puede interesar: Sinaproc realiza evaluación de familia damnificada tras incendio en Bocas del Toro

Según el pronóstico, se prevé un aumento en la velocidad de los vientos y condiciones de mar picado, producto de la interacción de sistemas de alta presión en el océano Atlántico con una baja presión semipermanente ubicada entre Panamá y Colombia.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Ante estas condiciones, el SINAPROC emitió las siguientes recomendaciones a la población: Evitar ingresar al mar cuando se registren oleajes fuertes, mar picado y vientos intensos.

Pescadores y operadores de embarcaciones pequeñas o artesanales deben extremar las medidas de seguridad y evaluar las condiciones marítimas antes de zarpar.

Mantener supervisión constante de niños y adultos mayores en zonas costeras.

Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades y del personal del SINAPROC.

Evitar actividades recreativas y deportivas marítimas en áreas donde se mantengan avisos de precaución. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010054561390862795&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama emite aviso de vigilancia hasta el 13 de enero por la intensificación del viento y oleajes en el Pacífico panameño. pic.twitter.com/gqdrhgIjjl — Telemetro Reporta (@TReporta) January 10, 2026