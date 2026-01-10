Panamá Nacionales -  10 de enero de 2026 - 14:37

SINAPROC emite aviso por vientos y oleajes intensos en el océano Pacífico

SINAPROC emitió recomendaciones a la población por el aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes.

SINAPROC emite aviso de vigilancia.

SINAPROC emite aviso de vigilancia.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se ha emitido un aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes, vigente hasta el martes 13 de enero de 2026.

Según el pronóstico, se prevé un aumento en la velocidad de los vientos y condiciones de mar picado, producto de la interacción de sistemas de alta presión en el océano Atlántico con una baja presión semipermanente ubicada entre Panamá y Colombia.

Ante estas condiciones, el SINAPROC emitió las siguientes recomendaciones a la población:

  • Evitar ingresar al mar cuando se registren oleajes fuertes, mar picado y vientos intensos.
  • Pescadores y operadores de embarcaciones pequeñas o artesanales deben extremar las medidas de seguridad y evaluar las condiciones marítimas antes de zarpar.
  • Mantener supervisión constante de niños y adultos mayores en zonas costeras.
  • Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades y del personal del SINAPROC.
  • Evitar actividades recreativas y deportivas marítimas en áreas donde se mantengan avisos de precaución.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010054561390862795&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC emite aviso por incremento de oleaje y vientos en el Caribe panameño

SINAPROC recupera cuerpo sin vida en el río Corita, en Veraguas

Operación Guardianes 2026: SINAPROC reporta rescates, atenciones y llamado a la prevención

Recomendadas

Más Noticias