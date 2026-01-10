SINAPROC emite aviso por vientos y oleajes intensos en el océano Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se ha emitido un aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes, vigente hasta el martes 13 de enero de 2026.
Ante estas condiciones, el SINAPROC emitió las siguientes recomendaciones a la población:
- Evitar ingresar al mar cuando se registren oleajes fuertes, mar picado y vientos intensos.
- Pescadores y operadores de embarcaciones pequeñas o artesanales deben extremar las medidas de seguridad y evaluar las condiciones marítimas antes de zarpar.
- Mantener supervisión constante de niños y adultos mayores en zonas costeras.
- Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades y del personal del SINAPROC.
- Evitar actividades recreativas y deportivas marítimas en áreas donde se mantengan avisos de precaución.