Panamá Oeste Nacionales -  10 de enero de 2026 - 17:43

IDAAN realizará trabajos en la potabilizadora de Chame del 13 al 16 de enero

El IDAAN informó que, durante el desarrollo de estas labores, la planta potabilizadora de Chame operará al 50 % de su capacidad.

Trabajos del IDAAN.

Trabajos del IDAAN.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció la realización de trabajos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Chame, del martes 13 al viernes 16 de enero, en horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

La entidad informó que, durante el desarrollo de estas labores, la planta potabilizadora operará al 50 % de su capacidad, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para garantizar el abastecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010117195804880963&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN prevé restablecer el agua en Azuero el 2 de febrero

Potabilizadora de Colón fuera de operaciones por reparación de tubería

Conozca las vacantes disponibles en la ACP, el IDAAN y el Ministerio Público para enero 2026

Recomendadas

Más Noticias