IDAAN realizará trabajos en la potabilizadora de Chame del 13 al 16 de enero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció la realización de trabajos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Chame, del martes 13 al viernes 16 de enero, en horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
