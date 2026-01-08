IDAAN prevé restablecer el agua en Azuero el 2 de febrero

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) , Rutilio Villarreal, informó que la entidad registra un 60% de avance en los trabajos de desinfección de plantas potabilizadoras y redes de tuberías en la región de Azuero, y que a partir del 2 de febrero se prevé garantizar el suministro de agua potable a la población.

“ Esa es la fecha límite que tenemos. Nosotros, como le dijimos, ya estamos prácticamente en un 60% de avance del cronograma ”, señaló Villarreal.

El funcionario explicó que uno de los mayores retos fue la desinfección de la tubería madre en la ciudad de Las Tablas, un sistema de 36 kilómetros, un procedimiento que —según destacó— se realiza por primera vez en el país.

“Anoche culminamos con la ciudad de Las Tablas, la tubería madre. La verdad es que era nuestro principal reto por el diámetro que se maneja allí… ya estamos en la recta final”, detalló. “Anoche culminamos con la ciudad de Las Tablas, la tubería madre. La verdad es que era nuestro principal reto por el diámetro que se maneja allí… ya estamos en la recta final”, detalló.

Avances en Chitré y próximas plantas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009299034851131714?s=20&partner=&hide_thread=false El director del @IDAANinforma, Rutilio Villarreal, indicó que llevan un 60% de avance en los trabajos de desinfección de las plantas potabilizadoras y redes de tuberías en la región de Azuero, que a partir del 2 de febrero se prevé garantizar el suministro de agua potable a la… pic.twitter.com/nj8iM14rQG — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

Villarreal indicó que este fin de semana se dará inicio al proceso de desinfección en la planta potabilizadora Roberto Reyna, mientras que en la ciudad de Chitré los tres macrosectores ya están listos para continuar con esta fase clave del proyecto.

El director del IDAAN reiteró que el objetivo es normalizar completamente el suministro de agua potable en las provincias de Herrera y Los Santos, tras semanas de trabajos técnicos y sanitarios.

Retomarían el cobro del servicio tras normalización

Una vez se restablezca el servicio de agua potable, el IDAAN presentará ante su Junta Directiva la documentación de respaldo de los laboratorios, requisito necesario para retomar el cobro del servicio en ambas provincias.

Las autoridades insistieron en que el restablecimiento del suministro se hará solo cuando se cumplan todos los parámetros de calidad, como parte del compromiso institucional con la salud y seguridad de la población.