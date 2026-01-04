Conozca las vacantes disponibles en la ACP, el IDAAN y el Ministerio Público para enero 2026.

Entidades e instituciones panameñas mantienen abierta la postulación a diversas vacantes laborales a nivel nacional, dirigidas a personas interesadas en aplicar durante las primeras semanas del mes de enero.

Conozca todos los puestos disponibles y sus descripciones en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio Público.

Oportunidades de empleo en la ACP

Agrónomo

Albañil

Aparejador

Armador de embarcaciones

Asistente de exoneraciones y trámites aduaneros

Carpintero

Carpintero de dique seco

Controlador de plagas

Electricista de alto voltaje

Especialistas en ciencias geológicas (temporal)

Especialista en gestión de activos - especialista (temporal)

Especialista en gestión de recursos (temporal)

Especialista en informática (demanda estratégica)

Especialista en informática - desarrollo de software/análisis de sistemas (temporal)

Especialistas en planificación para contingencias

Especialistas en recursos humanos (sistemas de información)

Especialista en seguridad, salud ocupacional e higiene industrial (temporal)

Especialista interdisciplinario (ciencias sociales)

Especialista interdisciplinario en el diseño de buques (temporal)

Ingeniero civil (hidráulico-sanitaria)

Para conocer la lista de oportunidades completa y postularse, ingrese a esta página: https://portal-empleo.micanaldepanama.com/

Vacantes del IDAAN

Ingeniero civil

Ingeniero Geodesia y cartografía

Ingeniero electromecánico

Arquitecto e ingeniero civil especializado en presupuestos

Las descripciones completas de cada vacante pueden consultarse en el siguiente enlace: idaan-abre-convocatoria-para-posiciones

Vacantes en el Ministerio Público de Panamá

Inspector de seguridad - Darién y Bocas del Toro

Fontanero - Panamá metro

Trabajador manual -Panamá metro

Conductor - Panamá metro y Bocas del Toro

Para aplicar, ingrese aquí: https://ministeriopublico.gob.pa/direccion-recursos-humanos/vacantes/