Conozca las vacantes disponibles en la ACP, el IDAAN y el Ministerio Público para enero 2026.

Entidades e instituciones panameñas mantienen abierta la postulación a diversas vacantes laborales a nivel nacional, dirigidas a personas interesadas en aplicar durante las primeras semanas del mes de enero.
Oportunidades de empleo en la ACP
- Agrónomo
- Albañil
- Aparejador
- Armador de embarcaciones
- Asistente de exoneraciones y trámites aduaneros
- Carpintero
- Carpintero de dique seco
- Controlador de plagas
- Electricista de alto voltaje
- Especialistas en ciencias geológicas (temporal)
- Especialista en gestión de activos - especialista (temporal)
- Especialista en gestión de recursos (temporal)
- Especialista en informática (demanda estratégica)
- Especialista en informática - desarrollo de software/análisis de sistemas (temporal)
- Especialistas en planificación para contingencias
- Especialistas en recursos humanos (sistemas de información)
- Especialista en seguridad, salud ocupacional e higiene industrial (temporal)
- Especialista interdisciplinario (ciencias sociales)
- Especialista interdisciplinario en el diseño de buques (temporal)
- Ingeniero civil (hidráulico-sanitaria)
Para conocer la lista de oportunidades completa y postularse, ingrese a esta página: https://portal-empleo.micanaldepanama.com/
Vacantes del IDAAN
- Ingeniero civil
- Ingeniero Geodesia y cartografía
- Ingeniero electromecánico
- Arquitecto e ingeniero civil especializado en presupuestos
Las descripciones completas de cada vacante pueden consultarse en el siguiente enlace: idaan-abre-convocatoria-para-posiciones
Vacantes en el Ministerio Público de Panamá
- Inspector de seguridad - Darién y Bocas del Toro
- Fontanero - Panamá metro
- Trabajador manual -Panamá metro
- Conductor - Panamá metro y Bocas del Toro
Para aplicar, ingrese aquí: https://ministeriopublico.gob.pa/direccion-recursos-humanos/vacantes/