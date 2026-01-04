Panamá Nacionales -  4 de enero de 2026 - 13:03

Conozca las vacantes disponibles en la ACP, el IDAAN y el Ministerio Público para enero 2026

Conozca todas las vacantes disponibles y las descripciones de los puestos en la ACP, el IDAAN y el Ministerio Público durante el mes de enero.

Conozca las vacantes disponibles en la ACP

Conozca las vacantes disponibles en la ACP, el IDAAN y el Ministerio Público para enero 2026.

MITRADEL
Ana Canto
Por Ana Canto

Entidades e instituciones panameñas mantienen abierta la postulación a diversas vacantes laborales a nivel nacional, dirigidas a personas interesadas en aplicar durante las primeras semanas del mes de enero.

Conozca todos los puestos disponibles y sus descripciones en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio Público.

Oportunidades de empleo en la ACP

  • Agrónomo
  • Albañil
  • Aparejador
  • Armador de embarcaciones
  • Asistente de exoneraciones y trámites aduaneros
  • Carpintero
  • Carpintero de dique seco
  • Controlador de plagas
  • Electricista de alto voltaje
  • Especialistas en ciencias geológicas (temporal)
  • Especialista en gestión de activos - especialista (temporal)
  • Especialista en gestión de recursos (temporal)
  • Especialista en informática (demanda estratégica)
  • Especialista en informática - desarrollo de software/análisis de sistemas (temporal)
  • Especialistas en planificación para contingencias
  • Especialistas en recursos humanos (sistemas de información)
  • Especialista en seguridad, salud ocupacional e higiene industrial (temporal)
  • Especialista interdisciplinario (ciencias sociales)
  • Especialista interdisciplinario en el diseño de buques (temporal)
  • Ingeniero civil (hidráulico-sanitaria)

Para conocer la lista de oportunidades completa y postularse, ingrese a esta página: https://portal-empleo.micanaldepanama.com/

Vacantes del IDAAN

  • Ingeniero civil
  • Ingeniero Geodesia y cartografía
  • Ingeniero electromecánico
  • Arquitecto e ingeniero civil especializado en presupuestos

Las descripciones completas de cada vacante pueden consultarse en el siguiente enlace: idaan-abre-convocatoria-para-posiciones

Vacantes en el Ministerio Público de Panamá

  • Inspector de seguridad - Darién y Bocas del Toro
  • Fontanero - Panamá metro
  • Trabajador manual -Panamá metro
  • Conductor - Panamá metro y Bocas del Toro

Para aplicar, ingrese aquí: https://ministeriopublico.gob.pa/direccion-recursos-humanos/vacantes/

En esta nota:
Seguir leyendo

Detallan vacantes disponibles esta semana en el portal de empleo del Mitradel

IDAAN abre convocatoria laboral: conozca las vacantes y cómo postularse

Embajada de EE. UU. en Panamá anuncia vacantes y detalla cómo postularse en línea

Recomendadas

Más Noticias