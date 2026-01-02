Presidente Mulino destaca logros en su informe: CSS, educación, empleo y política exterior

Durante su informe a la nación, el presidente de la República , José Raúl Mulino, aseguró que los primeros 18 meses de su gestión han sido intensos y exigentes, representando un reto no solo para el Gobierno, sino para todos los panameños.

“Estos 18 meses de gestión han sido intensos y exigentes, han representado un reto profundo, no solo para el gobierno, sino también para los panameños”, expresó el mandatario ante la Asamblea Nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Política exterior y defensa de la democracia

En su discurso, Mulino abordó ampliamente la política exterior, refiriéndose a temas como migración, listas discriminatorias, el Canal de Panamá y la integración regional.

Contenido relacionado: Asamblea Nacional: Eliminación de servicios especiales y descentralización marcan discurso de Jorge Herrera

Uno de los momentos destacados fue su referencia al proceso electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela, calificándolo como un acontecimiento regional clave.

“La participación de Panamá fue en defensa de la democracia frente a un régimen que provocó la más profunda crisis económica, migratoria y social de la historia”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007118761577316556?s=20&partner=&hide_thread=false “Al inicio de nuestra gestión fue necesario financiar y cancelar más de 800 millones de dólares en cuentas vencidas correspondientes a pasadas administraciones. Este incremento en la deuda tuvo un impacto directo sobre el costo de financiamiento del Estado. El pago anual de… pic.twitter.com/DAQVf5a8Ds — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

Sobre sus viajes oficiales, Mulino rechazó cuestionamientos y afirmó que su experiencia en el sector privado ha sido clave para atraer oportunidades al país.

“No me hace falta ser presidente de la República para viajar. Así como hice buenos acuerdos cuando estaba en el sector privado, lo haré como presidente para todo el país; cada balboa invertido se multiplicará en beneficios para Panamá”, señaló.

Canal de Panamá y diplomacia

El presidente también se refirió a la situación del Canal de Panamá, asegurando que tensiones internacionales fueron superadas con una estrategia diplomática firme.

“Lo que en un momento pareció el fin de un largo periodo de amistad se fue recomponiendo con pulso, tiempo e inteligencia diplomática”, afirmó.

CSS: reforma y financiamiento histórico

Mulino destacó como uno de los principales logros de su gestión la aprobación de la Ley 462, destinada a garantizar la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social (CSS).

“Mi promesa de salvar la Caja de Seguro Social es hoy realidad”, dijo, al recordar que la norma fue aprobada con el respaldo de 48 diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007118761577316556?s=20&partner=&hide_thread=false “Al inicio de nuestra gestión fue necesario financiar y cancelar más de 800 millones de dólares en cuentas vencidas correspondientes a pasadas administraciones. Este incremento en la deuda tuvo un impacto directo sobre el costo de financiamiento del Estado. El pago anual de… pic.twitter.com/DAQVf5a8Ds — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

Indicó que hace apenas tres días el Estado realizó un aporte de 966 millones de dólares a la CSS, utilizando recursos propios, sin contratos irregulares ni asesorías extranjeras.

“Sumamos profesionales de salud, no botellas como se hacía antes”, enfatizó.

Integración regional y Mercosur

En materia regional, Mulino confirmó avances en la integración de Panamá al Mercosur como Estado Asociado, con el respaldo de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei, Santiago Peña, Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi, entre otros.

Educación, conectividad y equidad

El mandatario anunció que, por primera vez en la historia, Panamá llevará internet de alta velocidad a todas las escuelas públicas del país durante los próximos cinco años, aumentando la conectividad de 10 megas a más de 1,000 megas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007116229463716193?s=20&partner=&hide_thread=false “Mi promesa de salvar la Caja de Seguro Social es hoy realidad, con el respaldo de 48 diputados presentes se aprobó la Ley 462 garantizando la sostenibilidad y salvando una institución vital para los panameños”, @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/XUyVkUEslf — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

Además, informó que el Gobierno avanza en la licitación de laptops con Inteligencia Artificial para estudiantes, lo que calificó como una transformación histórica en la educación pública.

En alianza con la Universidad Tecnológica de Panamá, se construirán 7 edificios con dormitorios estudiantiles, que ofrecerán 886 plazas para estudiantes de bajos recursos en la capital y el interior del país.

IFARHU, empleo y emprendimiento

Mulino aseguró que el IFARHU ha sido reorganizado tras años de mala gestión. “Dimos créditos a quien puede pagar y becas a quien realmente las necesita”, afirmó.

Te puede interesar: Atención estudiantes: IFARHU revela el promedio para aplicar al Concurso General y becas socioeconómicas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007112776095879396?s=20&partner=&hide_thread=false “El Canal de Panamá está en manos panameñas y así seguirá siendo. Con los Estados Unidos colaboramos activamente en la lucha contra el crimen internacional. Los memorándum de entendimiento suscritos han fortalecido de manera concreta la seguridad de nuestra nación”,… pic.twitter.com/c6M3Rw19ur — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

También resaltó los resultados del programa Mi Primer Empleo, que ha beneficiado a 6,800 jóvenes, otorgando en año y medio 20 veces más plazas laborales que en el quinquenio anterior.

Actualmente, la Asamblea Nacional discute el proyecto de ley de Pasantías Rentadas, mientras que el programa Espacio del Emprendedor ha logrado la formalización de 4,900 emprendedores y la generación de más de 6,500 empleos en Panamá, Colón y David.

Agenda 2026

El presidente concluyó anunciando que durante 2026 su gobierno continuará implementando nuevas políticas públicas para fortalecer los ingresos del Estado y mejorar la eficiencia del gasto público, manteniendo como eje central el orden, la responsabilidad y la equidad.

“No vinimos a administrar el desorden ni a convivir con él”, sentenció.