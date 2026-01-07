Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 10:55

Vacaciones escolares: Parque Omar acogerá el "Veranito Elige tu Vida" del 3 al 5 de febrero

Niños y jóvenes de 8 a 16 años podrán participar en el “Veranito Elige tu Vida” en el Parque Omar del 3 al 5 de febrero. Cupos limitados durante vacaciones.

Parque Omar acogerá el Veranito Elige tu Vida 

Parque Omar acogerá el "Veranito Elige tu Vida" 

Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil anunció la realización de la actividad “Veranito Elige tu Vida” durante vacaciones escolares, que se llevará a cabo del 3 al 5 de febrero en el Parque Omar, en la ciudad de Panamá.

La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes entre 8 y 16 años, y contará con diversas actividades recreativas, orientadas a promover la convivencia, el uso positivo del tiempo libre y valores preventivos durante la temporada de verano.

Las autoridades informaron que los cupos serán limitados, por lo que exhortaron a padres y acudientes a realizar la inscripción con antelación.

Inscripciones abiertas en el Parque Omar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008926483658482023?s=20&partner=&hide_thread=false

Las inscripciones se estarán realizando vía WhatsApp a través del número:

  • 6983-9583

La Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil destacó que este tipo de actividades forman parte de sus programas de prevención social, enfocados en brindar espacios seguros y educativos para la niñez y adolescencia en Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

MITRADEL presenta el ABC Laboral para fortalecer las relaciones laborales

MOP avanza en adjudicación del Corredor de las Playas y rehabilitación de la carretera Panamericana

Avanzan labores de mantenimiento en el Monumento a los Mártires

Recomendadas

Más Noticias