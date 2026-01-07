Vacaciones escolares: Parque Omar acogerá el "Veranito Elige tu Vida" del 3 al 5 de febrero

La Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil anunció la realización de la actividad “Veranito Elige tu Vida” durante vacaciones escolares, que se llevará a cabo del 3 al 5 de febrero en el Parque Omar, en la ciudad de Panamá.
La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes entre 8 y 16 años, y contará con diversas actividades recreativas, orientadas a promover la convivencia, el uso positivo del tiempo libre y valores preventivos durante la temporada de verano.
Las autoridades informaron que los cupos serán limitados, por lo que exhortaron a padres y acudientes a realizar la inscripción con antelación.
Inscripciones abiertas en el Parque Omar
Las inscripciones se estarán realizando vía WhatsApp a través del número:
-
6983-9583
La Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil destacó que este tipo de actividades forman parte de sus programas de prevención social, enfocados en brindar espacios seguros y educativos para la niñez y adolescencia en Panamá.