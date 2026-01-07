ATP abre curso de Francés Básico para guías de turismo en Panamá

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Francés Básico, dirigido a guías de turismo con carnet vigente.

De acuerdo con la entidad, la capacitación será presencial, con una duración de 60 horas, y forma parte de los esfuerzos para fortalecer las competencias lingüísticas del sector turístico, ante el creciente flujo de visitantes internacionales.

ATP abre inscripciones para curso de Francés Básico

El curso se desarrollará en colaboración con la Embajada de Francia en Panamá y la Alianza Francesa, instituciones que aportarán su experiencia académica y cultural en la enseñanza del idioma.

La ATP destacó que esta iniciativa busca mejorar la atención a turistas francófonos, ampliar las oportunidades laborales de los guías y elevar la calidad del servicio turístico que ofrece el país.

Las autoridades reiteraron que solo podrán postularse guías de turismo debidamente acreditados, por lo que el carnet vigente es un requisito indispensable para participar en la capacitación.