Cancillería de Panamá recomienda evitar viajes no esenciales a Venezuela ante inestabilidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aconseja a los ciudadanos evitar viajes no esenciales a Venezuela y habilita apoyo consular para nacionales.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería también exhortó a los panameños que residen actualmente en Venezuela a mantenerse en estado de alerta, informarse únicamente por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Como parte de las medidas de apoyo y orientación, el Centro de Coordinación de Información (CECOD) del Ministerio de Relaciones Exteriores se mantiene disponible para atender consultas y brindar asistencia a los nacionales que lo requieran.

Canales de contacto habilitados por la Cancillería de Panamá

Las autoridades informaron que los panameños pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

  • Teléfono: (507) 504-9514
  • WhatsApp: (507) 6371-8485 y (507) 6330-6253
  • Correo electrónico: [email protected]

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que continuará monitoreando de forma permanente la evolución de la situación en Venezuela, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para la protección de los ciudadanos panameños.

