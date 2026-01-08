Panamá Entrevistas -

Congreso de Protección de Datos Personales se desarrollará el 12 de febrero en Panamá

Armando Lin Barsallo, organizador de Congreso de Protección de Datos Personales, invitó a participar de este evento que se desarrollará el próximo 12 de febrero, y busca establecer una plataforma para todos los interesados en el tratamiento de datos personales, con uso de la inteligencia artificial, quienes desean debatir y compartir experiencias con expertos de América Latina.